'Включая Крым': в Германии назвали единственный возможный сценарий победы Украины в войне

В Германии назвали единственно возможный сценарий победы Украины в войне. Он состоит в освобождении всех оккупированных Россией территорий нашей страны, в том числе и Крыма.

Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Йегер. Так он ответил на вопрос, что означает победа (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить простыми словами, полное восстановление территориальной целостности Украины. Я только что сказал: Я здесь, чтобы помочь вам выиграть эту войну. И в конце этой войны Украина должна победить. Это – наша цель. Для этого мы работаем здесь и поддерживаем вас", – сказал Йегер.

Он подчеркнул, что Крым должен быть обязательно уволен.

"Конечно. Крым – это неотделимая часть Украины", – акцентировал дипломат.

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Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму растут антироссийские настроения, при этом это происходит резко. Назначенный Москвой гауляйтер Крыма Сергей Аксенов оправдывается перед Кремлем, мол, причиной стал значительный рост цен на товары первой необходимости и медикаменты из-за западных санкций.