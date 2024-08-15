Во Внезапном Курской области сняли флаг РФ: ВСУ показали видео

В среду, 14 августа, Силы обороны Украины продвинулись в Курской области в населенные пункты Викторовка, Гордеевка и Внезапное в Кореневском районе. Хотя официального подтверждения о том, что ВСУ заняли эти населенные пункты нет, украинские военные распространяют соответствующие видео из этих мест.

Видео дня

В частности, довольно эффектное видео было снято во Внезапном: в кадре бойцы ВСУ снимают российский триколор с админздания. Ранее аналогичное видео поступило и из села Любимовка того же района.

Кадры из села Внезапное Курской области.

Все вышеперечисленные населенные пункты соседствуют и расположены в 35 км от города Суджа. Это не означает продвижение вперед на означенный километраж: украинские защитники только создают зону безопасности у украинской границы.

Видео из села Любимовка Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил, что приграничье Курской области может стать буферной зоной в российско-украинской войне. Это должно защитить общины Сумщины от ежедневных вражеских обстрелов.

Кстати, президент США Джо Байден, впервые комментируя операцию на Курщине, сказал, что она "создает настоящую дилемму" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

По данным The Wall Street Journal, Россия вынуждена вывести часть своих оккупационных войск из Украины из-за ситуации в Курской области.

Данных о масштабе этого процесса нет, но это подтверждают и украинские военные.

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