Во врага – минус $16 млн: ВСУ в Донецкой области сбили российский ударный вертолет Ка-52

Подразделение зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожило очередной российский ударный вертолет Ка-52. Новые потери армия государства-террориста понесла на Донецком направлении около 23:00 19 июня.

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Об этом сообщили в Telegram ПС ВСУ. Следует заметить, что стоимость одного такого борта $16 млн, а за последнюю неделю Россия потеряла по меньшей мере 5 таких "Аллигаторов".

Напомним, что юбилейный, 300-й, вертолет ВС РФ защитники Украины уничтожили 12 июня.

16 июня ВСУ приземлили еще один ударный вертолет Ка-52 оккупационной армии России. "Аллигатор" оккупантов сделал "жест доброй воли" на Донецком направлении.

Еще два таких вертолета защитники неба Украины "приземлили" 18 июня, а заодно и уничтожили еще 12 российских беспилотников, как ударных, так и разведывательных.

В Воздушных силах объяснили, что авиация РФ, в том числе вертолеты Ка-52, продолжают атаковать Украину. Они не залетают на линию столкновения, наносят удары дистанционно.

Ка-52 – машина, способная уязвлять бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Также этот вертолет может осуществлять разведку местности, целеуказания и при необходимости обеспечивать координацию действий группы боевых вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, 19 июня защитники Украины обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 13 воздушных целей;

– военные 47 бригады "Магура" показали эффектные кадры мощной работы по позициям оккупантов. На кадрах виден процесс ликвидирования многих частей военной техники российских оккупантов.

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