''ВСУ знают, что делать'': Ходжес призвал передать Украине иранское контрабандное оружие, которое перехватили силы США

Войска США перехватили незаконно транспортируемое оружие, произведенное в Иране. Это более 3000 винтовок, два десятка противотанковых ракет и много боеприпасов. Их можно было бы отправить Вооруженным силам Украины для борьбы с российскими оккупантами.

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Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, комментируя новость об изъятии крупной партии оружия. На своей странице в Twitter он написал: "Отлично! Отправляйте все в Украину. Они знают, что делать с этим оружием!".

Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось, что сотрудники ведомства вместе с международными партнерами успешно перехватили перевозку морским путем более 3000 автоматов, около 600 000 патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты, передает The Wall Street Journal.

Все это направлялось из Ирана в Йемен для поддержки повстанцев-хуситов, даже несмотря на то, что война в Йемене продолжается в условиях прекращения огня.

Операцию провели 15 января в Оманском заливе. Судно, подозреваемое в контрабанде, французский военный корабль остановил у берегов Йемена. Был проведен обыск.

Усилия по блокированию контрабандных операций Ирана в регионе скоординировали Военно-морские силы США, Франции и Великобритании.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Бен Ходжес заявил, что украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. По его мнению, возвращение Крыма будет играть ключевую роль.

– Он сказал, что Украина "никогда не будет в безопасности" и не сможет восстановить свою экономику, если РФ сохранит контроль над полуостровом.

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