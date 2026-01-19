Военный назвал город, который хочет оккупировать враг для продвижения к Харькову. Видео

Российские оккупанты не отказались от своих планов по захвату Харькова. Чтобы продвинуться к областному центру, враг планирует сначала оккупировать населенный пункт Липцы.

О намерениях захватчиков рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Порох". Он добавил, что противник пытается продвинуться к позициям украинских защитников малыми пехотными группами.

Подробнее о тактике врага на Харьковском направлении

"После остановки захватчиков в намерениях оккупировать снова населенный пункт Липцы их попытки уменьшились, сила ударов уменьшилась. Произошло какое-то затишье, возможно, враг планирует какие-то дальнейшие операции. Враг будет пытаться оккупировать Липцы, чтобы обстреливать Харьков. Но изменений сейчас не происходит", – объяснил военный.

По его словам, противник лишь усилил применение оптоволоконных дронов и продолжает использовать неуправляемые ракетные комплексы (НРК).

В то же время масштабные механизированные штурмы с участием техники уменьшились. Последний такой штурм состоялся где-то весной. "Порох" отметил, что сейчас вражеские атаки ведутся малыми пехотными группами с целью истощения украинской линии обороны.

Напомним, оккупационные войска в течение прошлой недели пытались расширить зону боевых действий на территории Харьковщины, в частности в сторону населенных пунктов Нестерно и Круглое. Со своей стороны, наши защитники дали отпор захватчикам.

Как писал OBOZ.UA, военные РФ пытались прорвать границу на Харьковщине в направлении н. п. Дегтярное, но Вооруженные силы Украины разрушили планы врага, отбив атаку. В итоге 21 захватчик был уничтожен, еще 11 – ранены.

