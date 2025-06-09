Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику противника вместе с его личным составом. На этот раз на южном направлении наши защитники отминусовали вражескую лодку с десантом.

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Военные отметили, что борьба на воде не менее важна и интенсивна. А эффектное видео дерзкой операции опубликовали в Силах обороны Юга ВСУ.

"Минус вражеская лодка с десантом. Попадает первый батальон! Война на воде - не менее важная и интенсивная, чем на суше. И наши ребята из 40 отдельной бригады боевого применения (ОБрБО) это прекрасно доказывают!" - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что украинский МиГ-29 во взаимодействии с беспилотниками уничтожил склад боеприпасов армии РФ. Экипаж управляемой авиабомбой AASM Hammer поразил российский склад боеприпасов. Скорректировали авиаудар операторы СБС.

Напомним, утром 7 июня украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Боевой самолет оккупационной армии РФ был уничтожен на Курском направлении. Уничтоженный Су-35 базировался на аэродроме "Борисоглебск". Самолет упал вблизи поселка Юрасово.

Позже стало известно о том, что российский пилот попал в засаду, потому что вместе с F-16 в воздух поднялся шведский самолет дальнего обнаружения Saab 340 AEW&C, который перехватил Су-35 еще за 300 км до границы и передал координаты пилоту F-16.

Кроме того, в ночь на 9 июня Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России. В результате атаки были поражены два самолета российской армии. Предварительно, речь идет о МиГ-31 и Су-30/34.

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