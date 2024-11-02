Войска РФ обстреляли железнодорожную станцию на Днепропетровщине и ранили работницу

В субботу, 2 ноября, российские оккупационные войска нанесли удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. В результате атаки пострадала работница железной дороги.

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Обстрел также повредил оконное остекление станции и кровлю технических помещений. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"В результате вражеского обстрела железнодорожной станции на Днепропетровщине была ранена работница железной дороги, повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений", – говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, и, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут. Однако железнодорожники быстро ликвидировали последствия обстрелов, и движение поездов продолжается по графику.

Напомним, российские войска снова атаковали Константиновскую общину в Донецкой области. В этот раз под обстрел попало село Иванополье. В результате атаки погибли два человека – 60-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября враг совершил очередную атаку "Шахедами". Начал ее с 19 часов пятницы и продолжал всю ночь и утро субботы.

Захватчики запустили управляемую авиационную ракету Х-31П и 71 ударный БПЛА. Силы обороны уничтожили 39 дронов-камикадзе, еще 21 были локационно потеряны, пять – вернулись в РФ.

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