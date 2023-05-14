Войска РФ ударили по домам мирных жителей Харьковщины и убили двух человек

Российские войска 14 мая нанесли удар по жилым домам в приграничном селе Старица Чугуевского района Харьковской области. Вследствие обстрела погибли два мирных жителя.

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Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. "Оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей Харьковщины. Сегодня под ударом находилось с. Старица Чугуевского района", – написал он.

Вследствие атаки погибли 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Глава ОВА не назвал времени обстрела. Воздушную тревогу на Харьковщине в воскресенье объявляли несколько раз. Около полуночи и пяти утра ее отменяли за исключением Чугуевского района.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Изюмском районе Харьковщины 12 мая вследствие обстрела погиб сотрудник фермы Максим Романенко. Мужчина пережил плен и пытки во время оккупации региона.

– На Херсонщине сдетонировал неразорвавшийся снаряд, вследствие взрыва погибли пять человек.

– В ВСУ объяснили, что Россия бьет по глубокому тылу в Украине, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением ВСУ и на возможность пополнять ресурсы.