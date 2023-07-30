Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских беспилотниках в пограничье

В приграничных районах Сумщины зафиксирована активность вражеских беспилотников неустановленного типа. В части областей Украины раздается воздушная тревога.

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Об опасности предупредили в Telegram Воздушных сил Украины. Это уже не первая тривога за день в Украине по состоянию на 11:00 30 июля. Людей призвали позаботиться о собственной безопасности, пройдя в укрытия.

По состоянию на 10:58 в ПС ВСУ предупредили о наличии вражеских БПЛА, предположительно разведывательных, в воздушном пространстве Сумщины, Полтавщины и Харьковщины. Военные отметили, что воздушная тревога объявлена в связи с возможной работой ПВО.

Напомним: вечером 29 июля российские ракеты атаковали учебное заведение в Сумах. Известно об одном погибшем и 17 раненых. Позже стало известно, что взрывной волной поврежден также Сретенский храм в облцентре.

"По сообщению настоятеля протоиерея Анатолия Полоза, повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы. Слава Богу, обошлось без жертв", – пишут местные паблики.

Учебное заведение в Сумах после атаки превратилось в руины. Спасатели всю ночь ликвидировали последствия вражеского ракетного удара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 июля в Запорожье раздались взрывы. Власти подтвердили, что погибли мужчина и женщина, еще две женщины получили ранения;

– Гуменюк сообщила, что целью российской атаки на Украину 30 июля были сельскохозяйственные предприятия. Дроны россияне запускали с восточного побережья Азовского моря, сбивали их над Херсонщиной и Днепропетровщиной.