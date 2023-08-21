Впечатляющая цифра: Игнат сказал, сколько западных истребителей нужно Воздушным силам ВСУ
Украине необходимо 128 современных истребителей, чтобы заменить старый авиапарк и эффективно выполнять задания с воздуха. Такое количество прописано в визии Воздушных сил Вооруженных сил Украины на период до 2035 года.
Об этом 21 августа рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода". "В визии (принятой в 2020 году. – Ред.), которая предусматривала перевооружение наших Воздушных сил, говорилось о 128, ну, плюс-минус, истребителях, которых было бы достаточно, чтобы заменить старый парк техники и быть рассредоточенными по всей территории государства. Это примерно четыре авиационные бригады", – сказал он.
Он добавил, что, кроме того, в авиационный парк входят учебные самолеты, транспортная авиация и вертолеты. Что касается именно многоцелевых истребителей, Воздушные силы опираются на цифру, прописанную в визии.
"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника в частности", – объяснил Юрий Игнат.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил рассказал, что F-16 способны изменить ход войны в Украине, поскольку ВСУ наиболее необходимо преимущество в воздухе. До поставок необходимо сгладить украинские взлетно-посадочные полосы и подготовить логистику с инфраструктурой, чтобы агрессор не смог уничтожить самолеты на аэродромах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Накануне президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию, возглавляющие авиационную коалицию, созданную для поддержки Украины. По итогам визита было объявлено о предстоящих поставках Украине F-16.
– Первые F-16 от Дании ожидаются в Украинеуже к Новому году. Сначала планируют передать шесть самолетов. В целом Копенгаген намерен передать 19 самолетов.
– Нидерланды обязались передать Украине 42 самолета F-16 после обучения украинских летчиков и инженеров.
– Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что в Дании и Нидерландах уже начались учения украинцев на F-16. Минимальный срок подготовки – полгода.
– Летчик ВСУ, обучающийся на F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины: большее внимание при тренировках будет уделено миссиям, присущим реалиям войны в Украине.
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