Враг активно применяет авиацию, ВСУ держат ситуацию под контролем – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и на востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ в Харьковской области и на Донбассе. Наиболее горячим остается Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19.00 субботы, 1 июня.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток возросло до 73. Кроме Покровского, горячими в Генштабе назвали бои на Северском и Кураховском направлениях.

В Харьковской области российские военные преступники из района Белгорода нанесли удар одним КАБ по Харькову и Большим Проходам соответственно. Еще три КАБа враг сбросил по Русской Лозовой, и по одному КАБу бросил на Пятихатку и Чайковку. По Ветеринарному захватчики ударили восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Купянском направлении количество боевых столкновений возросло до четырех (две атаки наши воины успешно отбили, еще две продолжаются вблизи Дружелюбовки). "Здесь российские оккупанты тоже активно применяют управляемые авиационные бомбы", - отмечают в ВСУ.

На Северском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. Одну атаку украинские защитники отбили, девять еще продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении русские войска атаковали при поддержке авиации. Четыре штурмовых действия российских захватчиков отразили подразделения Сил обороны.

На Покровском направлении с начала суток насчитывается уже 23 боевых столкновения. Враг пытается протиснуть нашу оборону при поддержке авиации. 14 атак наши воины отразили, девять еще продолжаются.

На Кураховском направлении общее количество атак выросло до 19. Силы обороны Украины успешно отразили 13 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются у Красногоровки, Константиновки и Водяного, где враг активно применяет авиацию.

На Времивском направлении украинские воины отразили четыре атаки российских кафиров.

На Приднепровском направлении, в районе Крынков, с начала суток произошло три боевых столкновения. Враг применял авиацию.

На остальных направлениях – без особых изменений. "Подразделения сил обороны мужественно сдерживают враждебные попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневого поражения и истощают его по всей линии фронта", - подчеркивают в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 1 июня атаковали две гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". В результате обстрела есть критические повреждения оборудования. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями.

В ночь на 1 июня армия России массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами, Польша поднимала свою авиацию.

А днем 1 июня, в Международный день защиты детей, РФ ударила по частному дому в Харьковской области, там пострадали восемь детей.

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