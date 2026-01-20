Враг атаковал до 14 энергетических объектов: появилась карта пролета дронов и ракет во время удара РФ по Украине

В ночь на вторник, 20 января, военные российской армии устроили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Под ударом оказались более 10 объектов энергетики.

Для обстрела враг привлек около 300 дронов и более 20 ракет. В мониторинговом канале "ПВО радар" опубликовали карту пролета российского вооружения.

Куда били россияне

Российские оккупанты атаковали около 14 энергетических объектов, наибольшие последствия зафиксированы в Киеве и на Днепропетровщине.

"Этот удар был исключительно по энергетической инфраструктуре, были атакованы трансформаторные подстанции, ТЭЦ, ТЭС", – говорится в сообщении.

Основные направления ударов: Киев, Днепр, Черноморск, а также Киевская, Черниговская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области и прифронтовые районы. Отдельные беспилотники атаковали Ровно, еще один дрон зафиксировали в районе Канева.

Кроме того, по Киеву и Винницкой области были нанесены удары баллистическими ракетами.

По предварительным оценкам, противник применил около 300 БПЛА, 6 баллистических ракет "Искандер-М", предположительно 2 ракеты "Искандер-И", а также примерно 16 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К".

Напомним, в ночь на вторник, 20 января, армия РФ нанесла удары по Днепру и области. Известно о повреждениях на одном из предприятий города. Также в результате атаки возникли пожары и есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, под утро 20 января российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Целью захватчиков стала гражданская и энергетическая инфраструктура. В частности, в городе Черноморск попадание БПЛА пришлось в одну из многоэтажек.

