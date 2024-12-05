Враг имеет большой ресурс: ситуация в Торецке очень тяжелая, идут городские бои, – пресс-секретарь ОТГ 'Луганск'

Войска РФ в Торецке на Донетчине пытаются давить на украинские позиции большими "мясными" штурмами. Агрессор не жалеет о живой силе, ведь человеческого ресурса у него все еще много.

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Ситуация в городе сейчас очень сложная. Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, в Торецке идут тяжелые городские бои. Враг буквально пытается давить на позиции ВСУ "мясом", ведь своих военнослужащих в ВС РФ не считают людьми.

"К сожалению, у них очень большой ресурс этого "мяса". Если техника меньше используется на этом направлении, то человеческого ресурса там очень много", – отметила военная.

Она говорит, что для страны-агрессора эта живая сила является расходником, которым "можно забрасывать Силы обороны, пока мы не истощимся".

"Поэтому ситуация тяжелая. Да, она на этом направлении не является эпической с точки зрения информации или большого количества техники. Но эта обыденность и есть наиболее сложной в ведении боевых действий", – добавила Бобовникова.

Напомним, что еще в октябре военные рассказывали, как войска РФ превратили Торецк в руины: в городе не осталось ни одного целого дома и укрытий для гражданских и защитников. Это позволило оккупантам занимать новые районы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, недавно Силы обороны восстановили некоторые позиции в Торецке, но и враг имел там продвижения. За прошедшие сутки оккупанты совершили четыре атаки в районе города.

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