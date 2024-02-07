Враг издевается над мирными: оккупанты попали в авто с людьми в Марганце. Фото

Российские захватчики снова атаковали Марганецкую общину на Днепропетровщине. 7 февраля они с дрона ударили по гражданскому автомобилю.

В результате вражеской атаки ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Марганецкой громаде вражеский дрон попал в авто. Пострадали два человека. 60-летняя женщина и 38-летний мужчина. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Впрочем, пережитый шок пройдет нескоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук", – отметил чиновник.

Учитывая, что удар был нанесен с БпЛА, оккупанты точно знали, что атакуют не военных, а гражданских.

На одной из опубликованных Лысаком фотографий видно, что автомобиль был загружен продуктами питания. Следовательно, можно предположить, что в автомобиле ехали волонтеры или предприниматели, которые везли товары в магазин.

Напомним, с начала суток 7 февраля российские войска атаковали Украину. Сначала они запустили по украинским регионам иранские дроны-камикадзе. Утром атаковали несколькими волнами ракет.

В результате атаки в Киеве и Харькове вспыхнули пожары, есть раненые, а в столице – еще и жертвы

Сообщалось о прилетах в Николаеве (известно о жертве и раненых) и во Львовской области, где частично разрушено предприятие, но обошлось без пострадавших.

Повреждение домов и пострадавшие после атаки есть также на Киевщине.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего с ночи 7 февраля РФ запустила по Украине 64 ракеты и дроны. ПВО уничтожило 44 цели.

На очередной террористический удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о последствиях атаки, поблагодарил всех, кто задействован в их устранении, а также заверил: оккупанты получат ответ за каждое свое преступление, в том числе и за это.

В то же время в МО РФ заявили, что во время утренней атаки нанесли удары "высокоточным вооружением" по "объектам украинского ВПК". В киевских многоэтажках и частных домах в Николаеве, убеждают оккупанты, производили морские дроны и ракеты для РСЗО.