Враг пытается прорвать оборону украинских войск: в Генштабе назвали самые горячие направления

Украинские подразделения мужественно сдерживают давление врага и продолжают решительно противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону. Наиболее активно россияне атакуют на четырех направлениях – Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 21 мая 2024 года по состоянию на 20:00. Отмечают, что с начала текущих суток произошло 86 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липке и сразу три – на Белый Колодец.

Ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника в этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, поврежден российский РСЗО БМ-21 "Град".

На Купянском направлении российские кафиры девять раз атаковали наши оборонные рубежи. И дальше продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений текущих суток возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населённого пункта Клищиевка. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общей сложности враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

К настоящему времени противник потерял здесь всего 47 российских окупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.

Шестая за сегодня, и также напрасная попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отбита нашими защитниками на Времивском направлении.

На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив каждый по три КАБа.

Остальные направления не имеют существенных изменений в обстановке.

Удары ВСУ

С начала суток авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили всего 16 районов сосредоточения личного состава российских окупантов, две радиолокационные станции и одну артиллерийскую систему противника.

Украинские воины держат врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры по выделению средств огневого поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, на севере Волчанская и в районе Старицы продолжаются горячие бои с врагом. Пока ситуация там контролируемая.

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