Враг сосредоточил усилия на Донбассе: подробности боевых действий и карта фронта

За последние сутки российские войска совершили десятки атак на позиции Сил обороны Украины. Наиболее интенсивные атаки враг проводит сразу на нескольких направлениях в районе Константиновки, Покровска и Славянска.

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Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск по всей линии фронта и наносят врагу потери. О ситуации на передовой сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сводка за 6 июля 2026 г.

По состоянию на 16:00 военные сообщили о 69 боевых столкновениях.

Приграничные районы и Сумская область

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных населенных пунктов. Под обстрелом оказались Коренек, Нескучное, Рыживка, Волфино и Горки, а по Бунякино и Кореньку российская армия нанесла авиационные удары.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На линии фронта произошло шесть боевых столкновений. Также оккупанты совершили 14 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Войска РФ трижды пытались прорвать украинскую оборону в районе Старицы и в направлении Избицкого и Чайковки.

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Купянское направление

Наступательных действий противника по состоянию на 16:00 не зафиксировано.

Лиманское направление

Украинские защитники отразили три атаки оккупантов вблизи Надежды, Новоселовки и в направлении Лимана, Озерного и Дибровы.

Славянское направление

Одно из самых напряженных направлений. Здесь российские войска совершили 14 атак в направлении Кривой Луки, Рай-Александровки, а также в районах Ризниковки и Закитного. Три боевых столкновения на момент публикации сводки ещё продолжались.

Краматорское направление

На данный момент Генштаб не зафиксировал наступательных действий российских войск.

Константиновское направление

Наибольшую активность противник проявляет на этом участке фронта. Украинские военные отразили 17 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, а также в направлении Степановки, Торецка и Вольного. Одно боевое столкновение продолжается.

Покровское направление

Кроме того, российские войска совершили 17 попыток штурма на Покровском направлении. Бои велись в районах Никаноровки, Родинского, Новоалександровки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новониколаевки и Филии, а также в направлении Белицкого и Новоподогородного. Одна атака продолжается до сих пор.

Александрийское направление

На этом участке фронта оккупанты трижды наносили удары в районе Александрограда, Тернового и Калиновского.

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили шесть атак в направлении Доброполья и Гуляйполя. Три боевых столкновения ещё не завершились.

Ореховское и Приднепровское направления

Наступательных действий российских войск не зафиксировано. На других участках фронта существенных изменений в оперативной обстановке также не произошло.

Украинские военные продолжают изматывать российские войска как вдоль всей линии боевого столкновения, так и в тыловых районах противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне российские оккупанты потеряли в Украине больше территории, чем смогли захватить. Площадь контролируемой Россией территории за месяц сократилась на 9 квадратных километров.

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