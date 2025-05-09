Россия нанесла очередной удар по мирному населению – авиабомбы попали в частные дома села Мануховка на Сумщине. В результате атаки погибла 85-летняя женщина, еще один мужчина получил ранения.

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Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, вражеские авиаудары были осуществлены около 15:30 по территории Новослободской громады, в частности по жилому сектору села Мануховка.

Два частных дома полностью разрушены прямыми попаданиями. На месте трагедии погибла пенсионерка, которая находилась в доме во время обстрела. В результате удара 49-летний местный житель получил ранения, его доставили в медицинское учреждение.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий удара, местные власти фиксируют факты разрушений и помогают пострадавшим. Правоохранители открыли производство по факту очередного военного преступления, совершенного Россией против гражданского населения Украины.

Как писал OBOZ.UA, вечером 6 мая российские оккупанты атаковали пригород Сум, ударив баллистической ракетой по гражданским объектам. В результате обстрела погибли три человека, среди которых - ребенок, еще более 10 человек пострадали. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров. По его словам, большинство травмированных - дети, а один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Также, 5 мая российская армия нанесла массированный авиаудар по городу Ворожба в Сумской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, еще по меньшей мере трое, среди которых был подросток, получили ранения. Взрывы разрушили жилую инфраструктуру, а само нападение стало очередным свидетельством военных преступлений России против гражданского населения.

Жителей приграничных городов Ворожба и Белополье Сумского района призвали немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться. Эвакуационные автобусы отправляются ежедневно в 8:00 утра.