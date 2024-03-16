'Всегда щедро делился своими знаниями': в результате удара РФ по Одессе погиб педагог Александр Березный. Фото

Во время ракетной атаки российских оккупационных сил в Одессе 15 марта погиб педагог Александр Березный. Мужчина работал на должности заместителя директора по хозяйственной части в одном из внешкольных учебных заведений.

О потере бывшего сотрудника сообщили в Березовском высшем профессиональном училище "Одесская политехника". Александр был мастером производственного обучения по вождению.

В коллективе мужчину вспоминают как квалифицированного специалиста и надежного работника, который всегда относился к своей должности с ответственностью.

"Березовское ВПУ Одесской политехники всколыхнуло черное известие – трагически погиб во время очередного вражеского обстрела наш бывший сотрудник, коллега, уважаемый и добрый человек Березный Александр Зосимович.

Мастер производственного обучения по вождению Березный А. З. пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников нашего учебного заведения. Его любили и педагоги, и получатели образования. Он всегда щедро делился своими знаниями, искренне делился добротой своего сердца", — говорится в сообщении Вячеслава Верича.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе отреагировали на террористический ракетный обстрел Россией Одессы 15 марта, в результате которого погибли 20 человек, а десятки получили ранения. Атаку оккупантов на мирных людей назвали очередным проявлением варварского характера путинской агрессии.

Напомним, что утром 15 марта оккупанты ударили по Одессе ракетами "Искандер". В результате атаки РФ погибли 20 человек, среди которых фельдшер и спасатель ГСЧС, работавшие на месте одного из взрывов. Более 75 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после террористического удара оккупантов по Одессе пообещал, что российские убийцы ощутят справедливую реакцию.