'Всех мотивирует одно – скорейшая победа': Залужный показал видео с воинами ВСУ, которые удерживают Марьинку. Видео

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал новый ролик с защитниками Украины, которые обороняют Марьинку на Донетчине. Один из сложнейших рубежей с осени 2022 года удерживают, в частности, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.

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Видео опубликовано у Telegram генерала. Бойцы рассказали о своих военных буднях, как им удается преодолевать страх и противостоять врагу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Противодействуем врагу всегда. Всегда мужественно стоим. Наши ребята закалены в боях, прошли уже много и "заднюю" не дают", – отметил воин по имени Тарас.

Он отметил, что оккупанты не только пытаются штурмовать украинские позиции с применением пехоты и бронетехники, но также активно применяют артиллерию и БПЛА. Командиры и собратья-штурмовики с боевым опытом постоянно передают свои знания и умения присоединяющимся к рядам ДШВ.

Военные уверяют, что они все – обычные, и до войны занимались обычными вещами: "кто-то повар, кто-то маляр, кто-то машины крутил до этого".

Ребята рассказали, чем мечтают заняться после победы, а новичков заверили, что всему можно научиться, ведь цель у всех украинцев единственная.

"Можно научиться всему. Главное – желание. Всех мотивирует одно – скорейшая Победа", – подчеркнул командир одного из подразделений 79-й ОГШБр Сергей.

Напомним, ранее Залужный также показал, как украинские воины используют на фронте гаубицу М777. Они ведут огонь по позициям врага, поддерживая пехоту.

Один из военных сказал, что его личный рекорд – 167 выстрелов в один день из одного ствола.

Главнокомандующий отметил, что воины днем и ночью уничтожают врага на передовой и поблагодарил их за приближение нашей победы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Залужный считает, что победа – это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности нашего государства, ведь она должна включать создание мощной армии, обеспечивающей безопасность будущим поколениям украинцев;

– также Главнокомандующий ВСУ убежден, что украинская армия освободит захваченный Россией Крым. При наличии у сил обороны необходимых для этого средств процесс деоккупации полуострова будет неизбежен.