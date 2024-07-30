'Вскоре увидим комплексное решение': авиаэксперт объяснил, как Украина может бороться с новыми российскими дронами. Видео

Россия продолжает создавать системы, позволяющие проникать через наши силы противовоздушной обороны. Однако у украинских защитников есть стратегии для выявления и уничтожения этих угроз.

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Особенно это касается беспилотных систем, имеющих небольшие размеры, низкую скорость и высоту полета. Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире OBOZ.Talk.

"На самом деле здесь нужно понять, что Россия будет пытаться и дальше создавать определенные системы, которые позволяли бы им проникать сквозь наши силы против воздушной обороны. Но я бы обратил внимание, что на самом деле, если мы говорим о системах беспилотных, то у них есть определенные признаки – по размеру, на небольшой скорости, на небольшой высоте. И в принципе, если мы говорим о противодействии, то оно единственное против таких типов дронов, как "Шахеды", и против новых, какие Россия пытается разрабатывать", – сказал он.

Но, по словам эксперта, для более эффективного реагирования нужны новые системы, которые будут автоматически отрабатывать эти задачи. Важно создавать низковысотные радиолокационные системы, позволяющие обнаруживать такие средства и уничтожать их автоматически.

"В принципе, единичные этапы мы уже видим, все уже видели видео FPV-дронов, уничтожающих разведывательные дроны, поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы увидим уже комплексное решение, когда будет и обнаружение, и уничтожение за счет ударных БПЛА со стороны Украины. Есть уже применение, уже есть испытания, то есть уже дроны, которые позволяют нам перехватывать, например, воздушные цели. Но я говорю о том, что мы это делаем сейчас в ручном режиме. И здесь нужно говорить о создании системы автоматического уничтожения", – сказал Храпчинский.

Эксперт также рассказал, что Россия планирует производить компоненты для беспилотников на предприятиях, ранее занимавшихся изготовлением пластиковых или металлических деталей. Однако проблемой остается оснащение этих беспилотников необходимыми навигациями, двигателями и боевыми частями. Россия зависит от поставок из Ирана и Китая, что создает трудности в производстве и запуске беспилотников.

Он отметил, что уменьшение количества запущенных в сторону Украины дронов типа "Шахед" свидетельствует о проблемах с поставками комплектующих. Это указывает на зависимость России от собственных партнеров и отсутствие прогресса в разработке своей элементной базы.

Кроме того, Храпчинский отметил, что недавно в Украине состоялось совещание, где обсуждались достижения отечественных компаний в производстве компонентов беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Эти компоненты создаются непосредственно в Украине, что сокращает логистику и позволяет быстрее поставлять готовую продукцию на фронт.

"И это очень важно, потому что это сокращает логистику по сбору уже готовых продуктов, которые мы поставляем на линию фронта. Безусловно, есть зависимость от определенных высокотехнологичных компонентов, но за счет открытого диалога с нашими западными партнерами, есть создание и подписание определенных условий, которые позволяют нам получать эти компоненты. Давайте вспомним, сейчас, например, был подписан договор между "Антоновым" и "Боингом". Это достаточно мощная перспектива взаимодействия таких крупных компаний", – резюмировал эксперт.

Напомним, Россия начала использовать новые, дешевые беспилотники из пенопласта и фанеры в своих дальних атаках против Украины. Они оснащаются камерами и украинскими SIM-картами, похожими на "Шахеды" и летают группами, однако не несут взрывчатки. Цель оккупантов – попытаться выявить системы ПВО, снять любые повреждения и применить дроны как отвлекающие маневры.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия может начать производство нового дрона-камикадзе. Предприятие "Завод Сигнал" уже запатентовало свой беспилотник, визуально напоминающий дрон-камикадзе Qasef иранской разработки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля во время атаки на Украину российские оккупационные войска использовали не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип дрона, который до сих пор не идентифицирован. Им, в частности, враг пытался ударить по Киеву.

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