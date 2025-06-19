ВСУ обезвредили еще 1080 оккупантов и четыре танка армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 249 единиц российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще около 1080 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала же полномасштабной войны защитники отминусовали уже примерно 1 008 240 живой силы армии агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 20 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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