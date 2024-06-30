ВСУ отразили атаки армии РФ на Покровском и Харьковском направлениях и обезвредили там более 800 оккупантов – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону ВСУ. В свою очередь украинские военнослужащие сдерживают атаки врага и наносят ему огромные потери в живой силе и технике.

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Самые большие потери россияне понесли на Покровском и Харьковском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 30 июня.

Всего за сутки 29 июня было зафиксировано 138 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением трех ракет, 48 авиационных ударов, в частности, с применением 90 управляемых авиабомб, совершили почти 3500 обстрелов, в том числе 119 с применением реактивных систем залпового огоня.

Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Путинские террористы за сутки потеряли 1140 человек, семь танков, 19 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, РСЗО, два средства ПВО, 46 дронов оперативно-тактического уровня, две ракеты, 75 автомобилей и 12 единиц специальной техники. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны атаковали пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

С начала суток 30 июня произошло уже 47 боевых столкновений. Российские войска нанесли 8 авиационных ударов с применением 16 авиабомб и 38 ударов дронами-камикадзе. Всего враг совершил 667 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении украинские войска успешно отразили одну атаку оккупантов в районе Глубокого. За прошедшие сутки, по уточненной информации, враг потерял на этом направлении 168 человек личного состава, одну боевую бронированную машину, одну артсистему и 11 автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении наши войска сдерживают две атаки противника возле Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг атакует в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Всего пять штурмовых действий, три из которых уже отражены.

На Краматорском направлении наши войска сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра. Еще одно штурмовое действие успешно отражено.

На Торецком направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить свое положение в районах Северного и Южного.

Самая напряженная обстановка на Покровском направлении. Силы обороны с начала суток отражали уже 15 атак противника, 10 штурмовых действий остановлено. Пять атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки и Новоселовки Первой продолжаются. На этом направлении за предыдущие сутки потери врага составили 343 военнослужащих, два танка, две ББМ, семь единиц автомобильной техники и две артсистемы. Повреждены четыре ББМ, семь автомобилей и семь артсистем.

На Кураховском направлении в общей сложности зафиксировано уже 10 атак противника за сегодня. Восемь попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели, две атаки продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражают две атаки противника в районе Водяного. Также успешно остановлены штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника в направлении Чаривного.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в районе Роботиного.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили. Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно удерживают позиции и уничтожают оккупантов.

Напомним, россияне атаковали Вольнянск на Запорожье вечером 29 июня. 30 июня в регионе объявлен День траура по погибшим от удара армии РФ.

Также сообщалось, что в тот же день оккупанты ударили по Донетчине. В результате атаки пять человек погибли, девять ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области утром 30 июня во время воздушной тревоги раздался взрыв. Предварительно враг применил для удара ракету "Искандер-М".