'ВСУ прилагают все усилия': власти Торецкого опровергли фейк россиян о захвате города

Город Торецк Донецкой области остается украинским. Воинам Сил обороны Украины удалось остановить активные действия окупантов по продвижению на территорию громады.

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Об этом 31 июля сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона. В частности, он опроверг информацию, распространяемую российской пропагандой, якобы о мероприятии военных РФ в город.

"К сожалению, враг ведет информационные войны. И я подтверждаю, что Торецк остается свободным украинским городом, который, к сожалению, просто страдает от сокрушительных обстрелов со стороны российского агрессора. Но город свободен, он украинский, и вооруженные силы Украины контролируют и защищают территорию", – сказал Чинчик.

Он добавил, что ВСУ и силам сопротивления "удалось остановить активные боевые действия, которые со стороны врага продвигались".

"Они сейчас сдерживаются. И согласно последним данным видно, что ВСУ прилагают все усилия для этого", – сказал чиновник.

Василий Чинчик также подчеркнул, что вброс о захвате Торецкая – это "чистая вода" дезинформация, используемая россиянами для "дестабилизации в информационном пространстве ивлияния на мнения среди населения того, что остается в обществе и в целом в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, защитники из 32-й ОМБр рассказали, как войска РФ превращают в пепел Торецк, непрерывно уничтожая его КАБами. Оккупанты сметают квартал за кварталом, поскольку так могут получить шанс зайти в него.

На снимках фотографов Либеровых можно увидеть, что от Торецка, который до полномасштабного вторжения РФ был полон жизни, остались лишь руины многоэтажек.

В ВСУ говорят, что оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках – они вынуждены "идти до конца", а единственный шанс вернуться – выполнить боевую задачу.