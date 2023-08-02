ВСУ принимают на вооружение новую модель FPV-дрона: Резников раскрыл подробности. Фото

Вооруженные силы Украины получат на вооружение новую модель FPV-дрона. Беспилотник обладает внушительными тактико-техническими характеристикам.

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Более того, его запустят в массовое производство, что поможет сохранить жизни наших воинов. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам главы оборонного ведомства, соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Минобороны завершила необходимые процедуры для принятия нового дрона в эксплуатацию ВСУ. Также Резников добавил, что реализация проекта является совместным трудом Минобороны, Министерства цифровой трансформации, компании-производителя и всех вовлеченных в процесс специалистов.

Министр отметил, что новый FPV-дрон собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Однако в дальнейшем Украина намерена самостоятельно производить основные комплектующие, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах.

Также Резников заявил, что с начала полномасштабной войны Минобороны уже приняло на вооружение и эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Также были созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.

"Всё это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей могли проявить себя", – заявил министр.

Напомним, спецназовцы из рядов Сил обороны уничтожили еще одну расхваленную оккупантами тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Помог защитникам в этом украинский FPV-дрон.

Ранее сообщалось, что воины Вооруженных сил Украины активно применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по вражеским целям. С помощью одного из FPV-дронов наши защитники уничтожили автомобиль российских оккупантов.

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