ВСУ продолжают продвижение на фронте: анализ ISW

В последнее время бойцы ВСУ продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Вместе с тем, несмотря на интенсивное давление и преимущество врага в живой силе, украинские военные срывают подготовку наступательных действий оккупантов, поэтому россияне не достигли новых тактических успехов.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, украинские военные достигли успеха в тактическом районе Константиновка – Дружковка, что в Донецкой области.

Бойцы ВСУ продвинулись в южной части Константиновки. Параллельно Силы обороны противодействуют подготовке российской артиллерии на Константиновском направлении.

Кроме того, украинские подразделения удерживали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. Ссылаясь на геолокационные кадры, специалисты ISW отмечают, что бойцы ВСУ присутствуют в центральной части Новопавловки, на территории Днепропетровской области.

Напомним, за последние две недели февраля 2026 года украинские защитники освободили больше территории, чем потеряли. Это произошло впервые со времен летнего контрнаступления ВСУ 2023 года.

Также OBOZ.UA сообщал, украинские военнослужащие совершили два отдельных наступления в Днепропетровской области и продвинулись на 10–12 километров вглубь позиций противника. Таким образом, с конца января 2026 года в результате этих действий было освобождено более 400 квадратных километров территории. Причем военная операция ВСУ в этом регионе еще продолжается.

