ВСУ успешно отразили атаки оккупантов на 5 направлениях, контрнаступление продолжается – Генштаб

За сутки на фронте в Украине произошло 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Наши защитники отразили атаки врага на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 октября. В то же время Силы обороны продолжают продвижение на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Россия нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного, юго-восточного и северного направлений. Силами и средствами ПВО было уничтожено 16 вражеских "шахедов".

Всего в эти сутки враг нанес 8 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Видео дня

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них: Сеньковка Черниговской области; Степное, Владимировка, Хотынь, Степок, Покровка, Рясное Сумской области, а также Отрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спорное, Выемка, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Григоровка, Верхнекаменское, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новоселовка, Степное, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в том числе: Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Новодонецкое, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Новопавловка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислава, Козоцкого, Ольговки и Высокого Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Станислав Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.

Потери России в войне

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW предположили, что российское военное командование, вероятно, готовится усилить оборону временно оккупированных Мелитополя и Бердянска в Запорожье. Захватчики планируют перебросить войска с других позиций на востоке и юге.

– В оперативной сводке разведывательного центра Сил обороны Эстонии сообщили, что оккупационные войска РФ увеличивают давление на Купянском направлении и формируют там поле боя. В частности, они уничтожили там мост через Оскол. Ситуация на линии Лиман – Купянск остается сложной, но ВСУ ее контролируют.

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