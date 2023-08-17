ВСУ ведут наступление на двух направлениях, оккупанты на Запорожье обустроили госпиталь на территории дома – Генштаб

Защитники Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки всего на фронте произошло 20 боевых столкновений.

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В то же время российские захватчики и далее используют ражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 августа – 540-е сутки полномасштабной войны.

Накануне враг нанес восемь ракетных и 82 авиаудара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, в том числе дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура Одесщины, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областей.

По уточненной информации, силами и средствами ПВО Украины были уничтожены две крылатые ракеты Х-35/Х-59 и 16 БПЛА Shahed-136/131.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиационные удары в районах Красной Зари, Ветеринарного, Казачьей Лопани, Гатищ, Рогани на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Турья, Степок, Грабовское – Сумской; Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Потихоново, Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ нанесли авиаудары возле Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины на Харьковщине и Надежды на Луганщине. Вели безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Из артиллерии и минометов обстреляли Ольшану, Петропавловку, Чернещину.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска – Донецкой. Артиллерийским обстрелам от них подверглись около 20 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка, Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено.

На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. Нанесла авиаудары возле Ивановки, Приволья, Миньковки и Белой Горы, а из артиллерии обстреляла более 15 н. п., в частности Андреевку, Белую Гору, Дилиевку и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 10 н. п., в частности Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское на Донетчине.

На Марьинском направлении украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационные удары по Красногоровке и Новомихайловке, из артиллерии среди других обстрелял Красногоровку, Марьинку, Победу, Прасковьевку, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артобстрелам от него подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Херсон, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Берегово, Кизомыс Херсонской области.

Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в Шевченковском на Запорожье они обустроили территорию дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один – по зенитно-ракетному комплексу ВС РФ. Также наши воины уничтожили восемь разведывательных БРЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение ВСУ села Урожайное на Донетчине. Наши защитники закрепляются на рубежах населенного пункта.

В то же время из Урожайного военные вывезли последних гражданских. Ведь из-за атак российских оккупантов там не осталось ни одного уцелевшего здания.

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