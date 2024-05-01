ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

Недавно украинские войска возобновили контроль над некоторыми потерянными позициями вблизи Кременной в ходе продолжавшихся 30 апреля боевых действий. В частности, украинские силы продвинулись восточнее Ямполевки, которая находится к западу от Кременной, отвоевав позиции вдоль полосы ветра в этом районе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Также продолжались позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский источник заявлял, что российские войска совершили прорыв в центральную и юго-восточную части Кисловки (юго-восточнее Купянска), однако Институт изучения войны (ISW) зафиксировал лишь подтвержденные наступления в восточной части населенного пункта.

На Северском направлении северо-восточнее Бахмута 30 апреля продолжались позиционные боевые действия, но изменений на линии фронта в этом районе не отмечено.

Недавно российские войска заявили о своем продвижении вблизи Часового Яра на фоне продолжающихся наступательных действий в этой местности 30 апреля. Геолокационные снимки, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют, что россияне продвинулись к восточной стороне Северо-Донецкого канала на Донбассе к югу от Временного Яра, где канал проходит подземно.

Также 30 апреля позиционные бои происходили западнее и юго-западнее Донецка, но изменений на линии фронта не были подтверждены. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на 450 метров на участке фронта шириной в один километр на северо-восточной окраине Красногоровки (к западу от Донецка), однако ISW не подтвердил визуальные доказательства этих заявлений.

30 апреля российские войска также заявили о продвижении на границе Донецко-Запорожской области, но изменения линии фронта там не зафиксированы.

Войска оккупантов недавно совершили наступление в Роботино, что на западе Запорожской области. Геолокационные изображения, опубликованные 29 апреля, показывают, как военнослужащие из 71 мотострелкового полка России атакуют Роботино и устанавливают российский флаг в западной части населенного пункта.

30 апреля российские войска активно вытесняли украинские силы с позиций на восточном берегу Херсонской области и на островах на Днепре. По сообщению Генштаба Украины, российские силы также неудачно попытались атаковать украинские позиции вблизи Кринок.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины показали новое видео боя против российских оккупационных войск. Наши Герои провели штурм вражеских окопов и взяли в плен несколько военнослужащих ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, командир взвода разведки бригады "Рубеж" (Нацгвардия Украины) Максим Матвийчук заявил, что в районе города Часов Яр (в 15 километрах от захваченного российскими войсками Бахмута Донецкой области) интенсивность вражеского наступления в последние дни несколько снизилась.

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