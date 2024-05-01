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ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

Иванна Шепель
War
2 минуты
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ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

Недавно украинские войска возобновили контроль над некоторыми потерянными позициями вблизи Кременной в ходе продолжавшихся 30 апреля боевых действий. В частности, украинские силы продвинулись восточнее Ямполевки, которая находится к западу от Кременной, отвоевав позиции вдоль полосы ветра в этом районе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Также продолжались позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский источник заявлял, что российские войска совершили прорыв в центральную и юго-восточную части Кисловки (юго-восточнее Купянска), однако Институт изучения войны (ISW) зафиксировал лишь подтвержденные наступления в восточной части населенного пункта.

ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

На Северском направлении северо-восточнее Бахмута 30 апреля продолжались позиционные боевые действия, но изменений на линии фронта в этом районе не отмечено.

Недавно российские войска заявили о своем продвижении вблизи Часового Яра на фоне продолжающихся наступательных действий в этой местности 30 апреля. Геолокационные снимки, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют, что россияне продвинулись к восточной стороне Северо-Донецкого канала на Донбассе к югу от Временного Яра, где канал проходит подземно.

ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

Также 30 апреля позиционные бои происходили западнее и юго-западнее Донецка, но изменений на линии фронта не были подтверждены. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на 450 метров на участке фронта шириной в один километр на северо-восточной окраине Красногоровки (к западу от Донецка), однако ISW не подтвердил визуальные доказательства этих заявлений.

30 апреля российские войска также заявили о продвижении на границе Донецко-Запорожской области, но изменения линии фронта там не зафиксированы.

Войска оккупантов недавно совершили наступление в Роботино, что на западе Запорожской области. Геолокационные изображения, опубликованные 29 апреля, показывают, как военнослужащие из 71 мотострелкового полка России атакуют Роботино и устанавливают российский флаг в западной части населенного пункта.

ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

30 апреля российские войска активно вытесняли украинские силы с позиций на восточном берегу Херсонской области и на островах на Днепре. По сообщению Генштаба Украины, российские силы также неудачно попытались атаковать украинские позиции вблизи Кринок.

ВСУ вернули себе утраченные позиции в Кременной районе: анализ боевых действий от ISW

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины показали новое видео боя против российских оккупационных войск. Наши Герои провели штурм вражеских окопов и взяли в плен несколько военнослужащих ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, командир взвода разведки бригады "Рубеж" (Нацгвардия Украины) Максим Матвийчук заявил, что в районе города Часов Яр (в 15 километрах от захваченного российскими войсками Бахмута Донецкой области) интенсивность вражеского наступления в последние дни несколько снизилась.

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