ВСУ второй раз за неделю ударили по командному пункту армии России на Донетчине: в Генштабе раскрыли подробности

В четверг, 3 июля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Он был атакован уже второй раз за текущую неделю.

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Потери противника на данный момент уточняются. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе. Все усилия, направленные на продолжение оккупации суверенной территории Украины, будут встречены точным возмездием и дорого будут стоить врагу", – отметили в Генштабе.

Там заверили, что Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС страны-агрессора.

Напомним: вечером 30 июня в оккупированных Донецке и Ясиноватой, а затем и в Луганске прогремели взрывы.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили нанесение высокоточного удара по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Успешная атака была осуществлена на временно оккупированной территории Донецкой области.

Стало известно, что в результате ракетного удара Сил обороны Украины по командному пункту 8-й общевойсковой армии ВС РФ в оккупированном Донецке 30 июня погибли восемь российских захватчиков, в том числе исполняющий обязанности командующего армии. Еще девять оккупантов ранены и четыре пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на складах боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области ночью 2 июля прогремел сильный взрыв. На месте вспыхнул пожар, во время которого продолжались вторичные детонации.

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