Вынесло волнами на побережье: в Одесской области военные уничтожили морскую мину. Видео

Военные моряки уничтожили враждую морскую мину, которую штормом вынесло к побережью Одессы. Боеприпас представлял угрозу для местных жителей и отдыхающих, поэтому его оперативно обезвредили.

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Об этом сообщили в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины. Там предостерегают граждан не терять бдительность, ведь минная опасность на побережье сохраняется.

"Одним из подразделений ВМС ВС Украины уничтожена очередная вражеская мина, которую волнами отнесло к Одесскому побережью. Напоминаем, что сейчас в Черном море сохраняется активная минная опасность. Места отдыха вблизи моря могут быть опасными для жизни и здоровья жителей и гостей Одесской области", – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться или пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать.

В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно операторы подразделения БПАК Военно-Морских сил ВС Украины поразили вражеский наблюдательный пост и склад имущества. Также отмечается, что были обнаружены и уничтожены замаскированные вражеские катера.

Ранее благодаря силам и средствам подразделения БпАК наши бойцы из ВМС ВСУ обнаружили вражескую автомобильную технику типа "Урал", которая буксировала гаубицу Д-30. Оккупанты спрятали транспорт и вооружение в одной из посадок, однако Силы обороны увидели цель, которая и была успешно уничтожена.

Также постоянно работают ударные "птички" батальона беспилотных систем николаевских морпехов "Вартові". Недавно они также показали свою "охоту" на захватчиков - морпехи с помощью дронов уничтожали квадроциклы с российскими штурмовиками, выслеживали и наносили удары по укрытиям вражеской пехоты.

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