Российские войска активизировали штурмовые действия вдоль всей линии фронта, пытаясь распылить украинские силы и усложнить оборону. Такая тактика заставляет ВСУ реагировать сразу на нескольких направлениях и перебрасывать ресурсы.

Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью OBOZ.UA. Он объяснил, что стоит за такой активностью врага.

"Приходится тушить новые точки"

По словам Ступака, активизация врага по всей линии фронта является попыткой оттянуть украинские силы с ключевых направлений, прежде всего с Донетчины.

Он пояснил, что из-за недостатка личного состава украинская армия вынуждена реагировать на каждую новую угрозу.

"Чем больше пылает в разных местах, тем сложнее нам маневрировать людьми – приходится забирать ресурсы, чтобы тушить новые точки", – отметил эксперт.

Фронт растягивается

Ступак напомнил, что общая протяженность линии фронта составляет около 1200 километров. В то же время из-за активизации боев, в частности на Сумщине, она выросла.

"Я думаю, после этих наступательных операций на Сумщине она увеличилась на несколько десятков километров, и это действительно очень много", – отметил Ступак.

По его словам, это существенно усложняет ситуацию для украинских сил, ведь каждый дополнительный километр линии соприкосновения требует ресурсов для обороны.

Есть ли у РФ дополнительные резервы

По данным эксперта, общая численность российских войск практически осталась неизменной – По состоянию на конец зимы группировка РФ в Украине насчитывала около 717 тысяч военных.

"Это несмотря на то, что почти ежемесячно российская армия так или иначе теряет по 30 тысяч", – отметил Ступак.

При этом, резерв не слишком большой – речь идет не о сотнях тысяч новых сил, а примерно о 58 тысячах, 20 из которых уже брошены на Покровское направление.

Донетчина остается главной целью

Ступак считает, что основным приоритетом для России остается именно Донецкая область. Другие направления, по его мнению, используются как отвлекающие.

Таким образом, массированные штурмы по всей линии фронта – это прежде всего попытка растянуть украинскую оборону и заставить украинскую армию перебрасывать силы с ключевых участков.

"Я больше склоняюсь к тому, что все же Донецкая область для них в приоритете. Все остальные – то отвлечение внимания, попытки оттянуть нас", – считает Иван Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, военное командование страны-террориста России преувеличивает свои успехи в войне против Украины, продолжая рассказывать об "успехах", которые не имеют ничего общего с реальной ситуацией на поле боя. Аналитики ISW объяснили, что лживой риторикой РФ пытается скрыть провал в весенне-летней кампании 2026 года.

