'Вывода наших войск никогда не будет': Путин сделал циничное заявление о войне в Украине и возможности переговоров. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине и возможности переговоров. Он пытается убеждать, что вывода российских войск из Украины "не будет никогда".

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Такое заявление Путин сделал 20 июня на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Об этом сообщают российские пропагандисты.

По словам диктатора, переговоры по Украине могут состояться якобы "в любой момент, но Россия будет действовать исходя из текущей ситуации". Путин добавил, что условия агрессора будут "изменяться в зависимости от ситуации на земле".

"Украина совершила агрессию не против России, а против республик Донбасса, тогда еще не входящих в РФ, а договор о взаимопомощи распространяется при агрессии против РФ", – сказал он.

При этом российский лидер заявил, что в РФ якобы "никогда не отказывались от переговоров, но не на условиях каких-либо формул".

"Мы готовы продолжать переговоры с Украиной на основании того, что было достигнуто в Стамбуле", – сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что если переговоры означают вывод оккупационных войск, то "этого вроде бы не будет". При этом, по его словам, с Кремлем пока никто не выходил на связь с Верховной Радой по "кулуарным переговорам".

"Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, то этого никогда не произойдет, потому что киевский режим не хочет избегать власти. Так что Киев заинтересован в том, чтобы наши войска там оставались", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

– Вице-президент США Камала Харрис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она еще раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

– Президент Зеленский заявил, что политика ультиматумов Путина означает единственное – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий требуется кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

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