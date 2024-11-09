'Ювелирная работа': воины СБУ через две недели поразили 16 российских 'Градов'. Видео

Бойцы СБУ нанесли серьезный удар по российским силам. За последние две недели наши защитники уничтожили 16 российских реактивных систем залпового огня "Град".

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Благодаря точной работе операторов дронов Центрального спецподразделения "Альфа" СБУ эти вражеские установки вместе с их экипажами были выведены из строя. Соответствующее видео показала пресс-служба ведомства.

Эффективное поражение русских РСЗО является важным достижением, поскольку системы "Град" способны наносить значительные потери и разрушения на больших территориях. Их уничтожение уменьшает угрозу для украинских городов и сел.

"Воины СБУ через две недели поразили 16 российских "Градов". Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов ЦСО "А" СБУ эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали группу штурмовой пехоты российских оккупационных войск на Покровском направлении - одном из самых сложных и горячих участков на фронте в Украине. Штурмовики противника пытались собраться в районе сосредоточения, готовясь к атаке на позиции Сил обороны Украины.

Кроме того, ответ от защитников Украины получили и российские войска, пытавшиеся прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ попытались штурмовать украинские позиции вблизи Белогоровки в Луганской области. В атаку оккупанты пошли без должной огневой поддержки, в ходе боя они понесли значительные потери в личном составе и технике.

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