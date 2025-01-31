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За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 150 боевых столкновений. Более семи десятков из них зафиксированы на Покровском направлении.

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На Курщине же произошло 11 боестолкновений, враг сбросил на свою территорию более 20 КАБов. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение прошедших суток произошло 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 55 авиационных ударов с применением одной ракеты и 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 6,5 тысяч артиллерийских обстрелов, из них 127 – из реактивных систем залпового огня, и применил для поражения 2767 дронов-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

Войска государства-агрессора наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Гремяч, Казачья Лопань, Новая Кругляковка, Лиман, Дроновка, Северск, Федоровка, Тихоновка, Белокузминовка, Щербиновка, Иванополье, Дилиевка, Клебан-Бык, Катериновка, Белицкое, Молодецкое, Разлив, Комар, Терновое, Темировка, Зеленое Поле.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь – по другим важным целям противника", – добавили в Генштабе.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками в направлении Липцев. Враг наступательных действий не производил.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Купянском направлении украинские войска остановили три атаки противника в районах Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполевка, Зеленая Долина, Терны и Колодези.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомарково, Ступочек, Часова Яра и Предтечино.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Покровском направлении нашими защитниками отбита 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Проминь, Покровск, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя и Разлива оккупанты дважды пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Гуляйпольском направлении захватчики четырежды атаковали районы населенных пунктов Новополье и Новоселка.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Приднепровском направлении наши воины отразили семь атак российских захватчиков.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Курском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений, агрессор нанес 17 авиационных ударов с применением 22 КАБ, совершил более 360 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

На Ореховском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил.

За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направленияхбез существенных изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 63 БПЛА оперативно-тактического уровня, 101 автомобиль и единицу специальной техники оккупантов.

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