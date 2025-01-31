За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 150 боевых столкновений. Более семи десятков из них зафиксированы на Покровском направлении.

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На Курщине же произошло 11 боестолкновений, враг сбросил на свою территорию более 20 КАБов. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение прошедших суток произошло 150 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 55 авиационных ударов с применением одной ракеты и 102 КАБ. Кроме этого, совершил более 6,5 тысяч артиллерийских обстрелов, из них 127 – из реактивных систем залпового огня, и применил для поражения 2767 дронов-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

Войска государства-агрессора наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Гремяч, Казачья Лопань, Новая Кругляковка, Лиман, Дроновка, Северск, Федоровка, Тихоновка, Белокузминовка, Щербиновка, Иванополье, Дилиевка, Клебан-Бык, Катериновка, Белицкое, Молодецкое, Разлив, Комар, Терновое, Темировка, Зеленое Поле.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь – по другим важным целям противника", – добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение с российскими захватчиками в направлении Липцев. Враг наступательных действий не производил.

На Купянском направлении украинские войска остановили три атаки противника в районах Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполевка, Зеленая Долина, Терны и Колодези.

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомарково, Ступочек, Часова Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении нашими защитниками отбита 71 атака. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Проминь, Покровск, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя и Разлива оккупанты дважды пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Гуляйпольском направлении захватчики четырежды атаковали районы населенных пунктов Новополье и Новоселка.

На Приднепровском направлении наши воины отразили семь атак российских захватчиков.

На Курском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений, агрессор нанес 17 авиационных ударов с применением 22 КАБ, совершил более 360 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Ореховском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 63 БПЛА оперативно-тактического уровня, 101 автомобиль и единицу специальной техники оккупантов.

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