За сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, поражены пункт управления и артсистема врага – Генштаб

Оккупационные войска России за прошедшие сутки произвели более 5700 обстрелов и задействовали 2400 дронов-камикадзе, нацеливая их на позиции Сил обороны и населенные пункты на передовой. Также враг провел десятки атак на разных направлениях фронта, где в общем произошло 171 боевое столкновение.

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Защитники поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники/оружия, уничтожили пункт управления, артиллерийскую систему и другой важный объект армии РФ. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 27 декабря.

По уточненным данным, оккупанты нанесли два ракетных удара, а также 42 авиационных удара (сбросили 55 КАБов) по районам населенных пунктов Большая Писаревка, Ходыно, Таратутино на Сумщине, Медведевка на Черниговщине, Надежда, Александровка, Зеленый Гай на Донетчине.

На Харьковском направлении накануне российские войска дважды атаковали возле Волчанска и Старицы. На Купянском – провели девять атак, Силы обороны отражали их штурмовые действия в направлениях Западного, Лозовой и Кругляковки, Богуславки и Новой Кругляковки.

При поддержке авиации на Лиманском направлении оккупанты атаковали 25 раз, пытались продвинуться вперед неподалеку от Копанки, Чернещины, Новосергеевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

Четыре раза штурмовыми действиями захватчики пытались вытеснить воинов ВСУ с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении, но успеха не имели.

Также четыре российских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Часова Яра, Ступочек, Белой Горы и Александро-Шультино. На Торецком агрессор совершил 13 атак в районах Дилиевки и Торецка.

Силы обороны остановили 42 штурма и наступления войск РФ на Покровском направлении, в частности, в сторону Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленовки, Волково, Шевченко и Новотроицкого. На Кураховском – отразили 23 вражеских штурма, которые в основном оккупанты проводили в районах Петропавловки, Славянки, Андреевки и Курахово.

На Времевском направлении армия РФ совершила 24 штурма украинских позиций возле Янтарного, Времевки, Константинополя, Нового Комара и Константинопольского.

На Гуляйпольском направлении агрессор активных действий не проводил; на Ореховском – предпринял одну попытку потеснить воинов ВСУ с позиций возле Новоандреевки; на Приднепровском – атаковал трижды и отошел с потерями.

На территории Курской области РФ украинские воины отразили 20 атак российских войск, которые нанесли 424 артобстрела (30 из реактивных систем залпового огня) и 24 авиаудара, сбросив 34 КАБа.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями он с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, ныне войска РФ изменили направление удара на участке фронта под Покровском. Они продолжают массированно наступать на райцентр и соседний город Мирноград, но теперь атаки происходят не "в лоб". Оккупанты активнее атакуют на Кураховском направлении, пытаясь обойти Покровск с флангов.

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