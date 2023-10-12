За сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений: ВСУ отбили вражеские атаки в районах Авдеевки и Марьинки – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 95 боевых столкновений. Украинские защитники ведут оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожая врага, освобождая территории и закрепляясь на достигнутых рубежах. В районе Авдеевки и Марьинки в Донецкой области Силы обороны отбили десятки атак.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 12 октября, на 596-е сутки российского вторжения. Как отмечается, оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право – они обстреливают не только позиции военных, но и гражданскую инфраструктуру.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" защитники отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области, где отбито более 15 атак врага.

Видео дня

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" ВСУ мужественно держат оборону, отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки успешно отбито более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны сдерживают противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

На Мелитопольском направлении воины Сил обороны Украины продолжают наступательную операцию. Улучшили тактическое положение в районе западнее Работино, наносят врагу потери в живой силе и технике, истощают его.

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

Российские обстрелы

Накануне войска РФ ударили по Никополю, где погибли четыре человека, еще двое пострадали. Кроме того, в ночь на 12 октября РФ нанесла очередной авиаудар по Украине, применив "шахеды".

Всего враг нанес два ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

Авиаударам подверглись Синьковка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Торское, Северск, Спорное, Васюковка, Миньковка, Кондратовка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Дылеевка, Керамик, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Никополь Днепропетровской области; Новорайск, Змеевка, Казацкое, Отрадокаменка Херсонской области.

Под огнем вражеской артиллерии оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны нанесли потери врагу

В течение суток авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника, рассказали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 990 оккупантов. Также враг потерял 168 единиц единиц техники и вооружения.

– В НАТО заявили, что потери РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины приблизились к 300 тыс. солдат и наемников, что в разы больше потерь Украины.

– РФ начала наступление на Авдеевку Донецкой области. Бои могут стать более ожесточенными, чем битва за Угледар, так как захватчики могут использовать плотную застройку Донецка и Ясиноватой, отметил журналист Юрий Бутусов.

– Оккупанты устроили беспрецедентные штурмы Авдеевки, вследствие чего погибли гражданские. ВСУ в свою очередь уничтожили на этом направлении более 60 единиц техники врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!