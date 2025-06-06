Защитники неба сбили 36 ракет и 199 дронов, в результате атаки РФ есть попадания и падения обломков в 32 локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 6 июня отбили массированную российскую атаку на мирные города Украины, сбив 235 различного типа ракет и беспилотников. В целом же обезврежено 406 средств воздушного нападения из всех 452, которые применила страна-агрессор.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным военных, зафиксировано попадание в 13 локациях, падение сбитых (обломки) – в 19 локациях.

Во время комбинированной атаки Россия применила:

– 407 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск в РФ, Гвардейское во временно оккупированном Крыму);

– шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Курской и Воронежской областей РФ;

– 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области РФ, над Каспийским морем;

– две крылатые ракеты "Искандер-К" из района Джанкоя в Крыму;

– одну противорадиолокационную ракету Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 406 средств воздушного нападения врага по всей территории страны:

– 370 БПЛА (199 сбиты огневыми средствами, 169 – локально потеряны/подавлены РЭБ);

– четыре баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23", еще две – не достигли целей (локально утрачены);

– 30 крылатых ракет Х-101;

– две крылатые ракеты "Искандер-К".

К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в Киеве, Луцке, Тернополе и Кременчугском районе Полтавщины. Зафиксированы последствия атаки и на Львовщине, Хмельнитчине, Черниговщине. Из-за действий РФ погибли трое спасателей, многие люди пострадали, в том числе работники экстренных служб.

В Черкасской области защитники неба сбили три российских ракеты, а также 22 беспилотника. В результате падения обломков дрона в Звенигородском районе повредило линию электроснабжения, а в Уманском – выбило окна в частном доме.

Ночью над Львовской областью уничтожили три вражеских ракеты. Также вражеская воздушная цель была сбита на Ривненщине. По предварительной информации, в области люди и инфраструктура не пострадали.

Полковник Юрий Игнат, который возглавляет коммуникации Воздушных сил ВСУ, отметил, что Россия ночью запустила по Украине 407 дронов и 44 ракеты. Враг атаковал в основном из северных регионов, и вся масса его беспилотников шла сегодня "ползучим наступлением" к западным регионам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июня Силы обороны обезвредили 74 российских ударных и имитационных БПЛА. Во время атаки враг также применил баллистическую ракету, основным направлением его удара были Черниговщина, Харьковщина и Одесщина, зафиксированы попадания в 16 локациях.

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