Сотни дронов и десятки ракет: в Воздушных силах рассказали, чем Россия атаковала Украину в ночь на 6 июня

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 6 июня, по предварительным данным, запустила по Украине 407 дронов и 44 ракеты. Силам ПВО удалось сбить около 30 крылатых ракет из 38, а также до 200 беспилотников.

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Об этом в эфире телемарафона утром 6 июня сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, среди запущенных агрессором ракет – шесть баллистических и 38 крылатых наземного и воздушного базирования.

Спикер добавил, что это лишь предварительные данные, поскольку средств российского воздушного нападения сейчас было много.

Враг атаковал в основном с севера и вся масса БПЛА шла "ползучим наступлением" в западные регионы Украины.

"Сегодня Силы обороны работали чрезвычайно напряженно. Атаковали они (войска РФ. – Ред.) в основном с севера Украины – это Сумская, Харьковская, Черниговская области. И вся масса этих БПЛА шла сегодня таким "ползучим" наступлением к западным регионам нашего государства", – сказал Юрий Игнат.

По его словам, к отражению атаки привлекали зенитные ракетные системы, средства РЭБ и авиацию, в частности самолеты F-16 и Mirage 2000.

"В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные о применении врагом шести баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них – уничтожено. До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбиваний", – сказал Юрий Игнат.

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