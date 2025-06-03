Защитники неба обезвредили 75 российских дронов, вражеские цели попали в 11 локациях – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на 3 июня обезвредили 75 российских ударных и имитационных дронов над рядом областей Украины. Агрессор применил значительно больше средств поражения, в основном направляя их на Черниговщину, Харьковщину, Сумщину, Полтавщину, Одесщину и Донетчину.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там подтвердили попадание вражеских беспилотников в 11 локациях.

Отмечается, что эта атака началась с 23:30 минувших суток. Россияне запустили 112 БПЛА (ударных Shahed и и дронов-имитаторов различных типов) с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 защитники обезвредили 75 вражеских целей на востоке, юге и севере страны. В частности, 60 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 15 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Ночью во вторник РФ совершила массированную дроновую атаку по Чернигову, из-за чего ранения получили четыре человека. В городе сгорел частный дом, повреждены многоэтажка, частные дома, учебное заведение и промышленное предприятие.

В Одессе в результате очередной российской атаки повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели авто. Пострадали четыре человека.

На Полтавщине в результате падения обломков вражеских БПЛА повреждено помещение недействующего коммунального предприятия в Полтавском районе: там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В ночь на 3 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа Shahed 131/136.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 июня защитники неба обезвредили над Украиной 52 ударных и имитационных дрона РФ. При этом агрессор атаковал и ракетами, в том числе баллистическими. Были зафиксированы попадания средств воздушного нападения врага в 12 локациях.

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