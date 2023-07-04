'Затряслись стены': в оккупированном Севастополе пожаловались на мощный взрыв

Днем 4 июля во временно оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. Он был такой силы, что, по свидетельствам очевидцев, "аж землю трухануло" и "стены затряслись".

Видео дня

Горожане утверждают, что взрыв прогремел со стороны моря, оккупанты заявили о "плановом уничтожении около тысячи боеприпасов" времен Второй мировой. Об этом пишут крымские паблики.

Около 14:30 в крымских пабликах начали появляться сообщения о мощном взрыве.

"Очень сильный взрыв с моря, взрывная волна", – сообщил один из них.

Взрыв слышали жители Севастополя и расположенных рядом населенных пунктов.

"Ого!!! Аж подпрыгнули. Землю так трухануло", "Да-да, мы тут в Балаклаве тоже ощутили, стены сотряслись", "Только что сильно бабахнуло в Севастополе со стороны моря. Кто слышал?", "Пипец, чуть дом не упал", – делятся впечатлениями жители Крыма.

Российские СМИ взрывы объяснили тем, что на полигоне Кара-Коба якоы подрывают боеприпасы времен Второй мировой, найденные в бухте Гильзовой. По версии гауляйтера временно оккупированного Севастополя, речь идет об "уничтожении около тысячи боеприпасов".

Новость дополняется