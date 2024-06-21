Здание разрушено: появились спутниковые фото последствий удара по нефтебазе в Адыгее

В ночь на 20 июня украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе компании "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" в поселке городского типа Энем в республике Адыгея (Россия). В сети показали кадры, наглядно демонстрирующие последствия этой атаки.

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Спутниковые снимки опубликовало Радио Свобода. На фотографиях видно разрушенное здание и поврежденный ангар, расположенный неподалеку.

Но топливные баки остались невредимыми, что предотвратило потенциально катастрофические последствия в виде взрывов и масштабных пожаров.

Глава Адыгеи Марат Кумпилов подтвердил информацию о пожаре, возникшем в результате атаки. По его словам, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, но пожар удалось локализовать и потушить.

Этот инцидент демонстрирует возможности украинских беспилотников в нанесении ударов по стратегическим объектам врага.

Напомним, Силы обороны Украины поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важнейшие цели на территории страны-агрессора России. Среди них состав горюче-смазочных материалов в Тамбовской области и нефтебаза "Энемская" в Адыгее.

Как сообщал OBOZ.UA, США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для страны объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

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