Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ: опубликованы указы

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ. Им стал Владимир Карпенко.

До сих пор Карпенко занимал должность заместителя министра обороны страны. Указом №137/2024 глава государства уволил с должности командующего Силами логистики Олега Гуляка.

Справка

Владимир Карпенко – украинский военнослужащий, бригадный генерал Вооруженных сил Украины. В 2021 году занимал должность командующего логистикой Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский произвел замену руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, возглавлявший Силы территориальной обороны. Он займет место генерал-лейтенанта Сергея Шаптала.

Валерия Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Его заменил Александр Сырский, командовавший Сухопутными войсками ВСУ.

Зеленский сообщил, что предложил Залужному "и дальше быть в команде". 8 февраля гарант подписал указ о присвоении "железному генералу" звания Героя Украины. Также звание Героя Украины получили начальник ГУР Кирилл Буданов и подполковник Вячеслав Агеев.

9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью была жизнь и здоровье украинских воинов.

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