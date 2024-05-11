Зеленский: срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один

Украине нужно срывать российские наступательные замыслы. Это сейчас задача номер один.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 11 мая. По словам президента, выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера.

Президент отметил, что сейчас внимание прежде всего фронта, а именно ситуации в тех районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий.

"Наши оборонные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрилеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка. Это пограничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что также особенно напряженной остается ситуация на Донбассе, в частности Покровское направление – это Семеновка и Нетайлово. Там ежесуточно более 30 боевых столкновений и очень сложная ситуация.

"Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонных действий: Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Времевский. Я благодарю каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, отражает штурмы, уничтожает оккупанта. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать", – подытожил свое обращение президент.

Напомним, в течение суток 10 мая российская террористическая армия нанесла артиллерийские удары по десяткам населенных пунктов Харьковской области. В результате военных преступлений россиян среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Харьковской области заняли несколько сел, которые достаточно сложно содержать из-за географии их расположения и особенностей местности. В то же время, линию обороны захватчики прорвать не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они будут вынуждены отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.