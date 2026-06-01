'Жизнь – самое ценное': украинские военные эвакуировали пожилую женщину с двумя собаками из прифронтового поселка на Лиманщине. Видео

Военнослужащие 125 отдельной тяжелой механизированной бригады спасли из одного из прифронтовых сел Лиманского района Донецкой области. Вместе с женщиной украинские защитники эвакуировали и двух собак.

Об этом заявили в официальных соцсетях Третьего армейского корпуса. Сейчас ей удалось воссоединиться со своими родными.

Как проходила эвакуация

Как заявили военные, женщину звали Надежда Сергеевна, которая с началом полномасштабного российского вторжения оказалась отрезанной от родных.

Теперь же, благодаря работе пехотинцев и дронаров 125 бригады, женщину и ее двух собак удалось безопасно эвакуировать к своей семье.

"Третий армейский корпус всегда рядом. Призываем: эвакуируйтесь заблаговременно, ведь ваша жизнь – самое ценное", – говорится в сообщении военнослужащих.

Напомним, ранее операторы наземных роботизированных комплексов отряда спецназначения военной разведки "KRAKEN" спасли четырех пожилых людей из прифронтовой зоны на Лиманском направлении. Среди эвакуированных была ранена женщина. Для спасения людей бойцы использовали НРК и лодку, передав спасенных медикам.

Кроме того, на том же направлении 77-летняя женщина пыталась самостоятельно выйти из зоны боевых действий, минуя воронки от снарядов и тела погибших односельчан. Ее заметили украинские военные и спасли из опасности с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морские силы ВСУ провели сложную операцию. В конце марта этого года украинца эвакуировали из временно оккупированной части Запорожской области. Мужчина, который помогал украинским силам, находился под постоянным контролем оккупантов и не имел документов.

