Атака 8 января была знаковой: Романенко рассказал, что нужно Украине для более эффективного сбивания ракет

В США на днях заявили о доказательствах того, что Россия использовала для последних атак по Украине ракеты производства Северной Кореи. Это вооружение не сыграло главную роль, но помогло агрессору решить вопрос по обстрелу украинских городов как можно большим количеством именно баллистики.

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Для того чтобы отбивать такие вражеские воздушные нападения, Силам обороны нужно больше противоракетных возможностей. На это указал в интервью OBOZ.UA бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Ракет класса "земля – земля", которые они используют по Украине, у них просто тысячи. Россия имела около 6 тыс. ракет С-300, сейчас, возможно, осталось 5 тыс. Но северокорейские ракеты здесь не играют главную роль. Они лишь помогают решить вопрос", – выразил убеждение он.

По его словам, агрессор зациклен на том, чтобы применять баллистические ракеты, для противодействия которым у Украины мало средств. Силам противовоздушной обороны для сбивания таких вражеских целей нужны зенитные ракетные комплексы с баллистическими противоракетными возможностями, в частности Patriot и SAMP-T, которых "у нас – единицы".

Романенко подчеркнул, что вопросы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, снарядов и т. д. поднимались на заседании Украина – НАТО 10 января. Он добавил, что нам нужно увеличить количество вышеперечисленных систем, а также комплексов, которые могут работать на малых высотах по аэродинамическим целям – то есть самолетов, вертолетов, крылатых ракет, БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Генерал-лейтенант отметил, что во время российских атак 29 декабря и 2 января украинская ПВО фактически установила мировой рекорд по сбиванию достаточно мощных аэробаллистических ракет "Кинжал". Тогда они все были сбиты.

"Но уже во время атаки 8 января Россия применяла ракеты там, где ЗРК с противоракетными возможностями нет. Поэтому в целом эффективность ПРО была ниже обычного. Часть ракет достигла своей цели. И это о многом свидетельствует. В частности о том, что нам нужно больше противоракетных средств", – добавил Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA, именно Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. До этого такие системы ПВО никогда не работали с подобными целями.

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