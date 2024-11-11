'Автоматизация убирает манипуляции': в Минобороны сказали, сколько украинцев получили отсрочки от мобилизации через Резерв+

На 11 ноября уже 100 000 украинцев возобновили и получили отсрочки от мобилизации через Резерв+. Первая версия сервиса доступна для студентов, аспирантов и докторантов, а также для людей с инвалидностью с действующим пенсионным удостоверением.

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Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. В ведомстве отмечают, что автоматизация сервиса убирает манипуляции. Также там добавляют, что большинство оформленных через приложение отсрочек – восстановление старых.

"Люди, которые имели законные основания на отсрочку, наконец-то могут получить ее быстрее чем за три месяца. Автоматизация убирает человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует скорости и прозрачности. А самое главное – снижению коррупционных рисков", – подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина. Черногоренко.

Напомним, что накануне, 10 ноября, в Минобороны сообщили, что за первые два дня работы отсрочку в Резерв+ получили более 40 тысяч украинцев. Новая услуга получила безумный запрос.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

OBOZ.UA также сообщал, что бета-тестирование электронных отсрочек стартовало 1 ноября в приложении Резерв+. Уже 4 ноября в Минобороны рассказали о порядке и процедуре получения услуги.