'БК детонировал в соседних окопах': в Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать окупантов и вражескую технику на нашей земле. Так, недавно бойцы Третьей штурмовой бригады продемонстрировали, как с помощью дронов нанесли удар по вражеским блиндажам на Харьковщине.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале 3 ОШБр. Вражеские позиции разнесли с неба бойцы подразделения Primus из 1-го штурмового бата.

"Несколько точных залетов в пид**ские блиндажи, и БК детонирует в соседних окопах. Обойти кусты на винтах и поразить оккупанта точно в "цель" — выполнено", – пишут военные.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию "Небо-М" стоимостью более 100 миллионов долларов США. Успешный удар по очередному враждебному "аналоговнету" нанесли баллистические ракеты ATACAMS.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацгвардия опубликовала впечатляющее видео, где показано, как операторы БпЛА атакуют дронами с зажигательными боеприпасами. БПЛА оснащены специальными боеприпасами, которые после сброса устраивают настоящие "огненные сюрпризы".

Также воины ГНСУ показали результативные удары по вражеским российским войскам на севере Харьковщины по местам укрытия техники противника. Кроме того, военные ударили по живой силе войск России.

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