Британия и Латвия объявили тендер на поставку FPV-дронов Украине 'в больших масштабах'

Великобритания и Латвия приглашают предприятия участвовать в соревновании за контракты на поставку дронов FPV для украинской армии. Речь идет о Drone Capability Coalition – коалиции стран-партнеров по военной помощи Украине.

Главные условия для участия в тендере – "производство беспилотников в больших масштабах и по доступной цене, используя преимущества западной промышленности". Британское министерство обороны уточняет, что конкурс открыт для представителей любой страны, входящей в Контактную группу по обороне Украины.

Более подробные сведения о том, как подать заявку на участие в тендере, есть здесь.

Компании должны представить свои предложения до 28 июня 2024 года, которые затем будут рассмотрены и оценены членами коалиции Drone Capability Coalition. Предприятия-победители получат заказы на поставку беспилотников в Украину.

Британское министерство обороны добавило, что в этом году будут еще аналогичные тендеры "на основе выводов первого конкурса".

Кроме Британии и Латвии в Drone Capability Coalition также принимают участие Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция. В общей сложности военную поддержку Украине в формате "Рамштайн" оказывают более 50 государств.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжит наращивать собственное производство дальнобойных и FPV-дронов. Пока западные партнеры задерживали поставки оружия для Сил обороны, именно они смогли уберечь фронт, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Смотрите, как благодаря удару украинского FPV-дрона россияне лишились установки ПВО 9А310М1-2 ЗРК "Бук-М1", находившейся на расстоянии около 100 километров от линии боевого столкновения.

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