'Были допущены серьезные ошибки': эксперт оценил ситуацию на востоке Украины и объяснил, что позволяет оккупантам продвигаться. Карта

Ситуация на поле боя очень сложна, ведь наблюдаются тревожные тенденции, когда попытки остановить наступление противника не дают желаемых результатов. Враг местами продвигается на нескольких связанных между собой участках, что создает угрозу оцепления.

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Среди основных причин такой ситуации есть недостаток личного состава в ВСУ, а также проблемы с боеприпасами и вооружением. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

В последние недели российская оккупационная армия демонстрирует быстрое продвижение, захвачено сотни квадратных километров украинской территории. Некоторые западные аналитики называют это "катастрофой", однако такая оценка некорректна. Несмотря на успехи врага, ситуация скорее критическая, а не катастрофическая. И существует два возможных сценария дальнейшего развития событий.

"Здесь, безусловно, можно говорить о кризисной ситуации. И пока не видно, что этот кризис преодолен. Но "катастрофа" – это все-таки слишком сильное определение. Если украинскому командованию путем новых резервов не удастся изменить ситуацию, кризис будет углубляться. Это первый вариант.

Второй вариант – если у россиян иссякнет наступательный потенциал из-за потерь, но пока мы этого не видим. Мы видим, что их наступление на выбранных участках длится очень долго и не останавливается, несмотря на потери. То есть путем пополнения им удается эти потери компенсировать", – отметил эксперт.

Украинцам не хватает западной помощи, боеприпасов и техники, особенно артиллерии, в то время как россияне имеют преимущество в огневой мощи. Кроме того, по словам военного обозревателя, критическая ситуация на поле боя обусловлена также несвоевременными и недостаточными мобилизационными мерами.

"Важно понимать, что человеческого ресурса не хватает не потому, что просто так упало с неба. Были допущены серьезные ошибки. Как говорят украинские источники, их продолжают допускать. Я имею в виду несвоевременные и неполноценные меры по мобилизации. Очень многие украинские военные говорят, что старые бригады недоукомплектовываются, а наоборот, создаются новые, в которых люди недооснащены и неопытны. Соответственно, новым бригадам в новом составе сложно решать боевые задачи.

Так что по поводу ресурса важно понимать, в чем корень проблемы – его объективно меньше. И проблемы с боеприпасами и вооружением тоже велики", – подчеркнул Давид Шарп.

Эксперт также отметил, что украинское командование и власть сознательно пошли на риск, начав операцию в Курской области, поскольку уже имелись проблемы с ресурсами.

"Есть разные моменты. Например, было одобрено решение наступать в Курской области в расчете на то, что этих людей не будет хватать на других участках фронта. Это не значит, что там было бы гораздо лучше, если бы не начали наступление в Курской области и тем более не продолжили оборонять Курскую область. Но это был выбор украинского командования и власти. Когда и так с ресурсами проблемы, однако, решили привлечь ресурсы в другой отрасли. Это был осознанный риск", – отметил эксперт.

Он отметил, что были и ошибки, допущенные на местах. Следовательно, причин критической ситуации на поле боя достаточно как объективных, так и субъективных. Основная же проблема состоит в том, что во многих направлениях русская армия имеет значительное численное и огневое преимущество.

Ранее сообщалось, что при текущем уровне активности российская оккупационная армия сможет вести наступательные действия до середины лета 2025 года. Дальше ситуация для врага с человеческими ресурсами может стать критической и он может прийти к всеобщей мобилизации.

Как писал OBOZ.UA, американский Институт изучения войны предположил, что из-за нехватки средств и людей страна-агрессор Россия будет вынуждена изменять способ ведения войны. Человеческий ресурс РФ не безграничен, а экономика "перегрета", напомнили аналитики.

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