УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Что будет делать армия России после отступления ВСУ из Угледара: прогноз британской разведки

Алексей Лютиков
War
1 минута
1,4 т.
Что будет делать армия России после отступления ВСУ из Угледара: прогноз британской разведки

После продолжительных и ожесточенных боев украинские военнослужащие были вынуждены отступить из Угледара Донецкой области. В свою очередь российская оккупационная армия продолжает наступление в попытке захватить другие населенные пункты.

Видео дня

Следующей целью путинских войск может стать населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британской разведке отметили, что захват Угледара произошел после возобновления наступательной кампании российских войск в сентябре 2024 года. Сообщается, что к концу сентября оккупантам практически удалось окружить город, что привело к отступлению украинских подразделений.

Кроме того, в разведке Британии напомнили, что страна-террорист Россия предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар в течение последних двух лет. При этом враг понес на этом участке фронта огромные потери в живой силе и технике.

Также в британской разведке прогнозируют, что в ближайшие недели российские оккупанты попытаются продолжить продвижение за Угледар. Одной из вероятных целей врага является город Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509.

Что будет делать армия России после отступления ВСУ из Угледара: прогноз британской разведки

Напомним, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась их военная техника. Враг будет пытаться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!