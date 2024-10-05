Что будет делать армия России после отступления ВСУ из Угледара: прогноз британской разведки

После продолжительных и ожесточенных боев украинские военнослужащие были вынуждены отступить из Угледара Донецкой области. В свою очередь российская оккупационная армия продолжает наступление в попытке захватить другие населенные пункты.

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Следующей целью путинских войск может стать населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британской разведке отметили, что захват Угледара произошел после возобновления наступательной кампании российских войск в сентябре 2024 года. Сообщается, что к концу сентября оккупантам практически удалось окружить город, что привело к отступлению украинских подразделений.

Кроме того, в разведке Британии напомнили, что страна-террорист Россия предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар в течение последних двух лет. При этом враг понес на этом участке фронта огромные потери в живой силе и технике.

Также в британской разведке прогнозируют, что в ближайшие недели российские оккупанты попытаются продолжить продвижение за Угледар. Одной из вероятных целей врага является город Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509.

Напомним, 2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны контролируемо вышли с позиций в Угледаре, поэтому оккупантам не досталась их военная техника. Враг будет пытаться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей.

По данным Института изучения войны, за захват Угледара россияне заплатили очень большую цену. В частности, за последние два с половиной года войска РФ провели там много неудачных штурмов, в которых понесли колоссальные потери.

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